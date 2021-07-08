Сапёры ЮВО обезвредили около 14 тысяч взрывоопасных предметов с начала года

Сапёры инженерных соединений Южного военного округа (ЮВО) обнаружили и обезвредили около 14 тыс. взрывоопасных предметов за первое полугодие 2021 года.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Отмечается, что чаще всего запросы поступают от регионов, на территории которых во время Великой Отечественной войны велись ожесточённые бои.

В частности, это Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край и Крым.

В ликвидации боеприпасов времён войны принимали участие около 400 профильных специалистов.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в районе строительной площадки железнодорожной станции Мекензиевы Горы в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны.