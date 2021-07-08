Сапёры ЮВО обезвредили около 14 тысяч взрывоопасных предметов с начала года
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Отмечается, что чаще всего запросы поступают от регионов, на территории которых во время Великой Отечественной войны велись ожесточённые бои.
В частности, это Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край и Крым.
В ликвидации боеприпасов времён войны принимали участие около 400 профильных специалистов.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в районе строительной площадки железнодорожной станции Мекензиевы Горы в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны.