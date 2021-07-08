В Подмосковье пройдёт второй розыгрыш квартиры для вакцинированных от COVID-19
- © РИА Новости / Владимир Песня
Розыгрыш пройдёт в эфире телеканала «360».
Победителю достанется однокомнатная квартира в ЖК «Южная Битца» в Ленинском городском округе Московской области.
Площадь квартиры — 40 кв. м, она расположена на 24-м этаже.
Как уточняется, в конце июня в Подмосковье разыграли трёхкомнатную квартиру в ЖК в Серпуховском городском округе.
Приз был разыгран среди тех, кто сделал первую прививку от коронавируса в период с 15 по 25 июня.
Как ранее сообщал портал «Невские новости», в Санкт-Петербурге с начала кампании вакцинации привиты более 906 тыс. человек, из них более 712 тыс. завершили цикл вакцинации.