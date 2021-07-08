В Подмосковье пройдёт второй розыгрыш квартиры для вакцинированных от COVID-19

Короткая ссылка
Второй розыгрыш квартиры среди привившихся от коронавируса в Московской области пройдёт 1 августа. В нём смогут участвовать те, кто сделал прививку начиная с 25 июня.
В Подмосковье пройдёт второй розыгрыш квартиры для вакцинированных от COVID-19
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Розыгрыш пройдёт в эфире телеканала «360».

Победителю достанется однокомнатная квартира в ЖК «Южная Битца» в Ленинском городском округе Московской области.

Площадь квартиры — 40 кв. м, она расположена на 24-м этаже.

Как уточняется, в конце июня в Подмосковье разыграли трёхкомнатную квартиру в ЖК в Серпуховском городском округе.

Приз был разыгран среди тех, кто сделал первую прививку от коронавируса в период с 15 по 25 июня.

Как ранее сообщал портал «Невские новости», в Санкт-Петербурге с начала кампании вакцинации привиты более 906 тыс. человек, из них более 712 тыс. завершили цикл вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить