В Калининградской области выявили 210 случаев COVID-19 за сутки

В Калининградской области выявили 210 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписаны 166 человек.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе приблизилось к отметке в 38 тыс. Выздоровели при этом более 36 тыс. жителей.

Также стало известно, что в Севастополе подтвердили 115 случаев COVID-19 за сутки, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на городское правительство.

Из медучреждений выписаны 117 человек.

Общее число заболевших в городе достигло 17 561, выздоровели за всё время 15 282 жителя.

Ранее сообщалось, что Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с COVID-19, приняла 500 тыс. звонков в Санкт-Петербурге в июне.