В Кировской области зарегистрировали 111 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 111 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Лечение на дому проходят 6572 пациента, в больницах — ещё 4063. Выписаны из больниц за минувшие 24 часа 647 жителей.

Также стало известно, что в Свердловскую область доставили почти 60 тыс. доз вакцины «Спутник V», передаёт URA.RU со ссылкой на оперштаб региона.

Как заявил заместитель губернатора Павел Креков, это позволит прививать граждан не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах и мобильных пунктах.

Ранее сообщалось, что Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с COVID-19, приняла 500 тыс. звонков в Санкт-Петербурге в июне.