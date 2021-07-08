В Москве учёные выявили влияние COVID-19 на психологическое состояние человека

Короткая ссылка
Начальник управления развития отраслевых образовательных программ Университета правительства Москвы Константин Царанов рассказал, что 184 добровольца приняли участие в исследовании влияния коронавируса на жизнь человека, в том числе на психологическое состояние.
В Москве учёные выявили влияние COVID-19 на психологическое состояние человека
  • Reuters

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В эксперименте приняли участие пациенты, переносившие заболевание в средней и тяжёлой форме. Их наблюдали в больнице, а также после выписки. В ходе исследований выяснили, что COVID-19 влияет не только на физическое, но и на психологическое состояние пациентов, особенно молодых — после выздоровления они могут испытывать депрессию.

«Мы разработали протокол исследования, контролируем его ход и анализируем результаты. Мы продолжим работу, проведём опрос около 5 тыс. пациентов. Финальные результаты опубликуют в профильных российских и зарубежных изданиях, и на их основе специалисты смогут разработать рекомендации по улучшению качества жизни пациентов с COVID-19», — рассказал Царанов.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить