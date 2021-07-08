В Москве учёные выявили влияние COVID-19 на психологическое состояние человека
- Reuters
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
В эксперименте приняли участие пациенты, переносившие заболевание в средней и тяжёлой форме. Их наблюдали в больнице, а также после выписки. В ходе исследований выяснили, что COVID-19 влияет не только на физическое, но и на психологическое состояние пациентов, особенно молодых — после выздоровления они могут испытывать депрессию.
«Мы разработали протокол исследования, контролируем его ход и анализируем результаты. Мы продолжим работу, проведём опрос около 5 тыс. пациентов. Финальные результаты опубликуют в профильных российских и зарубежных изданиях, и на их основе специалисты смогут разработать рекомендации по улучшению качества жизни пациентов с COVID-19», — рассказал Царанов.
Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.