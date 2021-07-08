Число участников программы лояльности для держателей «Тройки» превысило 1,5 млн

В Москве количество участников программы лояльности для держателей карт «Тройка» превысило 1,5 млн.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в этом году в приложении появилась возможность заказа продуктов с кешбэком, билетов на аэроэкспресс, путешествий по стране и так далее.

Количество операций в рамках программы лояльности с января по июнь текущего года уже сравнялось с показателями за весь прошлый год.

Активные пользователи минимум пять раз в месяц используют накопленные бонусы для скидок и предложений партнёров, а также для пополнения баланса «Тройки» или счёта мобильного телефона.

Ранее независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал работу системы Face Pay, которую могут внедрить в метро.