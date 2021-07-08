Число участников программы лояльности для держателей «Тройки» превысило 1,5 млн

Короткая ссылка
В Москве количество участников программы лояльности для держателей карт «Тройка» превысило 1,5 млн.
Число участников программы лояльности для держателей «Тройки» превысило 1,5 млн
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в этом году в приложении появилась возможность заказа продуктов с кешбэком, билетов на аэроэкспресс, путешествий по стране и так далее.

Количество операций в рамках программы лояльности с января по июнь текущего года уже сравнялось с показателями за весь прошлый год.

Активные пользователи минимум пять раз в месяц используют накопленные бонусы для скидок и предложений партнёров, а также для пополнения баланса «Тройки» или счёта мобильного телефона.

Ранее независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал работу системы Face Pay, которую могут внедрить в метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить