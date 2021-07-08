Роспотребнадзор предостерёг россиян от купания в фонтанах

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Роспотребнадзор утверждает, что купание в фонтанах чревато развитием инфекций и получением различных травм.
Роспотребнадзор предостерёг россиян от купания в фонтанах
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает ОСН.

«Фонтаны могут быть как с чашей, так и без неё, однако использование их не по прямому назначению, в том числе в целях купания в жаркую погоду, небезопасно для организма человека», — напомнили в ведомстве.

Отмечается, что вода в фонтанах не обеззараживается, а высокие температуры благоприятны для размножения микроорганизмов.

Принимая это во внимание, после купания в фонтане человек может не только простудиться, но ещё и получить, например, воспаление слизистой глаза.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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