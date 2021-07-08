Роспотребнадзор предостерёг россиян от купания в фонтанах
- АГН «Москва»
Об этом сообщает ОСН.
«Фонтаны могут быть как с чашей, так и без неё, однако использование их не по прямому назначению, в том числе в целях купания в жаркую погоду, небезопасно для организма человека», — напомнили в ведомстве.
Отмечается, что вода в фонтанах не обеззараживается, а высокие температуры благоприятны для размножения микроорганизмов.
Принимая это во внимание, после купания в фонтане человек может не только простудиться, но ещё и получить, например, воспаление слизистой глаза.
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