В ФТС рассказали, какие товары пытаются ввозить в Россию без уплаты налогов
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Об этом он сказал в беседе с «Российской газетой».
«Чаще всего речь идёт о налогоёмких и ходовых товарах — там, где можно быстро получить значительную экономическую выгоду. Это может быть одежда, обувь, бытовая техника, телефоны, цветы», — отметил Давыдов.
Он уточнил, что в последнее время много выявленных нарушений связано с незаконной перевозкой сигарет.
Так, в этом году было задержано более 11 млн пачек, сказал он, добавив, что только из-за одной фуры с таким товаром бюджетные потери могут достигать $500 тыс.
Отмечается, что в 2021 году таможенные органы возбудили более 200 уголовных дел по ст. 194-й УК «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица».
Как ранее сообщала газета «Известия», руководитель ФТС России Владимир Булавин сообщил, что в 2020 году ведомство перечислило в федеральный бюджет почти 5 трлн рублей.