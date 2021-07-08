Кардиолог назвала способы понизить давление в жару

Врач-кардиолог ЦКБ Управления делами президента Дарья Волкова рассказала, что снизить артериальное давление в жару помогут специальные препараты или охлаждение.

В жаркую погоду нужно следить за состоянием здоровья, напомнила специалист в беседе с телеканалом «360».

«Людям с сердечными заболеваниями нужно не прекращать приём препаратов, которые у них, как правило, подобраны... Если они не пропускают приём препаратов, но у них повышается давление, то существуют препараты для скорой помощи. Если под рукой нет препарата, то желательно охладиться», — отметила Волкова.

Врач также посоветовала пить как можно больше воды и делать дыхательную гимнастику — глубокий вдох носом и медленный выдох через рот, это помогает расслабить сосуды и снизить давление.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.