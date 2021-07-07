Больницу под Челябинском подготовили к приёму пациентов с COVID-19

В больнице Копейска (город-спутник Челябинска) открывают отделение для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

«С 8 июля в городской больнице Копейска появится 120 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Медицинское учреждение оснащено всеми необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, а главное — опытными специалистами», — заявили в пресс-службе ведомства.

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