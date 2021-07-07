Врач рассказала, как помочь детям перенести жару

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Основатель центра детского сна «Доктор мама», гештальт-терапевт, сертифицированный консультант по прикорму, грудному вскармливанию и сну, врач Юлия Доманова рассказала, как помочь детям в жаркую погоду.
Врач рассказала, как помочь детям перенести жару
  • Pixabay

В жару страдают не только взрослые, но и дети, сказала она в беседе с ФАН.

Поэтому важно беречь нервную систему ребёнка, не перегружать его активными играми и сократить время бодрствования.

«Играйте в спокойные игры, не увлекайтесь мультфильмами, почитайте, сделайте массаж. Так к вечеру ребёнок не переутомится, вы избежите капризов и проблем со сном», — рекомендует Доманова.

Оптимальная температура в помещении должна быть около +22 °С, отметила она.

Также не стоит забывать об увлажнении воздуха.

По словам врача, аппетит в жару снижается, поэтому лучше, если ребёнок будет есть меньше, но чаще.

Если же ребёнок совсем маленький, капризничает и плохо справляется с жарой, нужно чаще предлагать ему пить.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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