Врач рассказала, как помочь детям перенести жару
- Pixabay
В жару страдают не только взрослые, но и дети, сказала она в беседе с ФАН.
Поэтому важно беречь нервную систему ребёнка, не перегружать его активными играми и сократить время бодрствования.
«Играйте в спокойные игры, не увлекайтесь мультфильмами, почитайте, сделайте массаж. Так к вечеру ребёнок не переутомится, вы избежите капризов и проблем со сном», — рекомендует Доманова.
Оптимальная температура в помещении должна быть около +22 °С, отметила она.
Также не стоит забывать об увлажнении воздуха.
По словам врача, аппетит в жару снижается, поэтому лучше, если ребёнок будет есть меньше, но чаще.
Если же ребёнок совсем маленький, капризничает и плохо справляется с жарой, нужно чаще предлагать ему пить.
Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.