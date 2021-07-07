Врач назвал лучший напиток для утоления жажды в жару

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Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ кандидат медицинских наук Андрей Бобровский считает, что самый лучший напиток для жаркой погоды — это обыкновенная питьевая вода.
Врач назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
  • © РИА Новости

«Идеальный вкус вы можете получить, если просто добавите в стакан или в кувшин с водой апельсин, лимон либо любой другой фрукт. У вас получится лёгкий фруктовый вкус», — сказал диетолог в беседе с радиостанцией Sputnik.

Также он отметил, что популярные сладкие газированные напитки и соки — не лучший вариант для утоления жажды.

По словам Бобровского, в большинстве своём такие напитки очень калорийные. Кроме того, они обладают особенностями, из-за которых трудно контролировать количество выпитого.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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