Врач назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
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«Идеальный вкус вы можете получить, если просто добавите в стакан или в кувшин с водой апельсин, лимон либо любой другой фрукт. У вас получится лёгкий фруктовый вкус», — сказал диетолог в беседе с радиостанцией Sputnik.
Также он отметил, что популярные сладкие газированные напитки и соки — не лучший вариант для утоления жажды.
По словам Бобровского, в большинстве своём такие напитки очень калорийные. Кроме того, они обладают особенностями, из-за которых трудно контролировать количество выпитого.
Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.