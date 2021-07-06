Восемь учащихся из Калининграда набрали максимальные баллы на ЕГЭ

Восемь школьников из Калининграда набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ по информатике и английскому языку.

Об этом сообщает издание «Янтарный край».

«Мы видим, что увеличилось количество высокобалльных результатов по всем предметам. Сейчас продолжаются апелляции. И мы надеемся, что этот показатель станет ещё выше», — заявила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева в комментарии журналистам издания.

Высший балл на ЕГЭ по информатике получили всего 130 человек, пять из которых проживают в Калининграде.

По английскому языку по 100 баллов набрали три выпускницы калининградских учебных заведений: Мария Колотова, Алёна Тюрина и Александра Лесина. Ещё десять учащихся получили отметки 99 баллов.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае два выпускника сдали ЕГЭ по истории на максимальный балл. Всего экзамен по этому предмету в регионе сдавали 1676 человек.

Как информировало URA.RU, в Курганской области 13 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.