Восемь учащихся из Калининграда набрали максимальные баллы на ЕГЭ

Короткая ссылка
Восемь школьников из Калининграда набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ по информатике и английскому языку.
Восемь учащихся из Калининграда набрали максимальные баллы на ЕГЭ
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает издание «Янтарный край».

«Мы видим, что увеличилось количество высокобалльных результатов по всем предметам. Сейчас продолжаются апелляции. И мы надеемся, что этот показатель станет ещё выше», — заявила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева в комментарии журналистам издания.

Высший балл на ЕГЭ по информатике получили всего 130 человек, пять из которых проживают в Калининграде.

По английскому языку по 100 баллов набрали три выпускницы калининградских учебных заведений: Мария Колотова, Алёна Тюрина и Александра Лесина. Ещё десять учащихся получили отметки 99 баллов.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае два выпускника сдали ЕГЭ по истории на максимальный балл. Всего экзамен по этому предмету в регионе сдавали 1676 человек.

Как информировало URA.RU, в Курганской области 13 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить