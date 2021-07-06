В Татарстане подвели итоги ЕГЭ по иностранному языку

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В Татарстане подвели итоги Единого госэкзамена по иностранному языку.
В Татарстане подвели итоги ЕГЭ по иностранному языку
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования и науки.

В ЕГЭ по английскому языку приняли участие 1932 выпускника. Средний балл вырос с 76,73 в 2020 году до 79,34 в 2021-м.

«100 баллов по английскому языку получили шесть выпускников. 1142 человека набрали 80 баллов и выше. Не преодолели порог семь участников», — заявили в ведомстве.

ЕГЭ по немецкому языку сдали 11 учащихся. Средний балл снизился с 67,81 до 65,82. Более 80 баллов набрал один выпускник.

18 жителей сдавали экзамен по французскому языку. Восемь получили более 80 баллов, а средний балл вырос с 71,94 до 74,33.

ЕГЭ по китайскому языку писали два выпускника. Средний балл— 95,50 (против 77 в 2020 году).

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии оценили работу по проведению экзаменов для учеников 9-х и 11-х классов.

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