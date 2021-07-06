Бокерия рассказал о пользе ходьбы

Президент Национального медицинского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия рассказал, что ходьба — крайне эффективный вид профилактики различных заболеваний.

Его мнение по этому вопросу публикуют «Известия».

По словам врача, сокращение движения в популяционном смысле ведёт к фатальным изменениям в качестве здоровья людей. Причём такие изменения невозможно компенсировать какими-либо лекарственными средствами.

Как отметил Бокерия, к настоящему времени специалисты пока не нашли эффективных инструментов противодействия «пандемии физической пассивности».

В то же время он упомянул об одном из самых простых видов физической нагрузки.

«Я не раз говорил, что ходьба — самый простой, самый естественный, самый физиологичный, самый эффективный, самый безопасный вид поддержания оптимального двигательного режима человека, а значит, и профилактики различных заболеваний», — добавил Бокерия.

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