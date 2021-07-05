Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе заболели 37 328 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 234 человека, всего — 34 718.
Также стало известно, что за сутки в Санкт-Петербурге провели 26 784 теста на COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.
В Единую региональную информационно-справочную службу поступило 8502 обращения по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.