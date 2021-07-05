Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки во Владимирской области выявили 237 случаев коронавируса.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 37 328 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 234 человека, всего — 34 718.

Также стало известно, что за сутки в Санкт-Петербурге провели 26 784 теста на COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

В Единую региональную информационно-справочную службу поступило 8502 обращения по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.