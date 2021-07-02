Гендиректор «Вектора» сравнил штаммы COVID-19 «дельта» и «дельта плюс»
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«Фактически это всего одна аминокислотная замена. Различия непринципиальны», — цитирует его ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос, насколько велика разница между этими двумя штаммами.
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал о сложной ситуации со штаммом коронавирусной инфекции «дельта» в стране.
29 июня в России был зафиксировали случай инфицирования штаммом коронавируса «дельта плюс».
В мае аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.