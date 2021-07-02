Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Николая Сличенко в связи со смертью артиста.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко
  • РИА Новости

Телеграмма главы государства по случаю кончины худрука театра «Ромэн» на 87-м году жизни опубликована на официальном сайте Кремля.

«Ушёл из жизни яркий, неординарный человек, подлинный корифей сцены, посвятивший себя служению искусству, родному театру «Ромэн». За годы неустанной, вдохновенной работы Николай Сличенко внёс поистине уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа, его богатейшего музыкального наследия», — заявил Путин.

В заключение президент России добавил, что светлая память о деятеле культуры останется в сердцах близких и почитателей его творчества.

Николай Сличенко родился в Белгороде. Его творческий путь начался в 1951 году, когда он был принят в цыганский театр «Ромэн» в Москве, худруком которого впоследствии артист и стал. Сличенко запомнился публике по ролям в фильмах  «Свадьба в Малиновке», «Трудное счастье» и «Военно-полевой романс».

В интервью RT в 2021 году артист рассказывал о своих первых шагах в творчестве, военном времени и личных отношениях с супругой Тамиллой Агамировой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить