Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Николая Сличенко в связи со смертью артиста.

Телеграмма главы государства по случаю кончины худрука театра «Ромэн» на 87-м году жизни опубликована на официальном сайте Кремля.

«Ушёл из жизни яркий, неординарный человек, подлинный корифей сцены, посвятивший себя служению искусству, родному театру «Ромэн». За годы неустанной, вдохновенной работы Николай Сличенко внёс поистине уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа, его богатейшего музыкального наследия», — заявил Путин.

В заключение президент России добавил, что светлая память о деятеле культуры останется в сердцах близких и почитателей его творчества.

Николай Сличенко родился в Белгороде. Его творческий путь начался в 1951 году, когда он был принят в цыганский театр «Ромэн» в Москве, худруком которого впоследствии артист и стал. Сличенко запомнился публике по ролям в фильмах «Свадьба в Малиновке», «Трудное счастье» и «Военно-полевой романс».

В интервью RT в 2021 году артист рассказывал о своих первых шагах в творчестве, военном времени и личных отношениях с супругой Тамиллой Агамировой.