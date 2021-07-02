В Крыму рассказали о проверке стройки в Алуште после травмирования ребёнка

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Прокуратура Крыма проверила недостроенное многоэтажное здание в Алуште, в котором во время игры 13-летняя девочка упала с высоты десятого этажа в шахту лифта. Суд обязал собственников законсервировать объект.
В Крыму рассказали о проверке стройки в Алуште после травмирования ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«На территории объекта незавершённого строительства отсутствуют ограждения, места прохода на первый и второй этажи не заблокированы надлежащим образом, отсутствует охрана объекта, что позволяет гражданам, в том числе несовершеннолетним, беспрепятственно проникать на объект», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что суд рассмотрел представленные прокуратурой доказательства и обязал собственника здания провести консервацию объекта.

Ранее ФАН сообщало, что в Хабаровске возбудили уголовное дело по факту падения с высоты подростка в заброшенном здании.

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