В Крыму рассказали о проверке стройки в Алуште после травмирования ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«На территории объекта незавершённого строительства отсутствуют ограждения, места прохода на первый и второй этажи не заблокированы надлежащим образом, отсутствует охрана объекта, что позволяет гражданам, в том числе несовершеннолетним, беспрепятственно проникать на объект», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что суд рассмотрел представленные прокуратурой доказательства и обязал собственника здания провести консервацию объекта.
Ранее ФАН сообщало, что в Хабаровске возбудили уголовное дело по факту падения с высоты подростка в заброшенном здании.