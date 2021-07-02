В Омской области завершено расследование дела о мошенничестве с маткапиталом

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, возбуждённого против группы лиц по факту мошенничества с материнским капиталом.

Об этом сообщает Gorod55.

Как отмечается, группировке из семи человек вменяют 54 эпизода. Нанесённый государству ущерб оценивается примерно в 24 млн рублей.

Следователи выяснили, что злоумышленники осуществляли преступную деятельность в течение трёх лет — с мая 2016 года по май 2019 года.

Они находили получателей выплаты, обманывали их, а затем предлагали незаконную схему получения денег, вынуждая заключить фиктивный договор якобы для покупки жилья.

Держатели сертификатов маткапитала отдавали злоумышленникам около 50 тыс. рублей в качестве комиссионных.

В ближайшее время дело будет передано в суд.

Как ранее сообщало ФАН, в Прикамье вынесли приговор обвиняемому в организации финансовой пирамиды.