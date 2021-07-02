В Омской области завершено расследование дела о мошенничестве с маткапиталом
- РИА Новости
Об этом сообщает Gorod55.
Как отмечается, группировке из семи человек вменяют 54 эпизода. Нанесённый государству ущерб оценивается примерно в 24 млн рублей.
Следователи выяснили, что злоумышленники осуществляли преступную деятельность в течение трёх лет — с мая 2016 года по май 2019 года.
Они находили получателей выплаты, обманывали их, а затем предлагали незаконную схему получения денег, вынуждая заключить фиктивный договор якобы для покупки жилья.
Держатели сертификатов маткапитала отдавали злоумышленникам около 50 тыс. рублей в качестве комиссионных.
В ближайшее время дело будет передано в суд.
Как ранее сообщало ФАН, в Прикамье вынесли приговор обвиняемому в организации финансовой пирамиды.