В Омской области завершено расследование дела о мошенничестве с маткапиталом

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Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, возбуждённого против группы лиц по факту мошенничества с материнским капиталом.
В Омской области завершено расследование дела о мошенничестве с маткапиталом
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.

Как отмечается, группировке из семи человек вменяют 54 эпизода. Нанесённый государству ущерб оценивается примерно в 24 млн рублей.

Следователи выяснили, что злоумышленники осуществляли преступную деятельность в течение трёх лет — с мая 2016 года по май 2019 года.

Они находили получателей выплаты, обманывали их, а затем предлагали незаконную схему получения денег, вынуждая заключить фиктивный договор якобы для покупки жилья.

Держатели сертификатов маткапитала отдавали злоумышленникам около 50 тыс. рублей в качестве комиссионных.

В ближайшее время дело будет передано в суд.

Как ранее сообщало ФАН, в Прикамье вынесли приговор обвиняемому в организации финансовой пирамиды.

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