Волонтёры Нижегородской области проведут разъяснительную кампанию по вакцинации

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл приём граждан в приёмной президента России в ПФО. Он оценил ход кампании по вакцинации в регионе и побеседовал с волонтёрами.
Волонтёры Нижегородской области проведут разъяснительную кампанию по вакцинации
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

Директор ресурсного центра добровольчества Нижегородской области «Нижегородская служба добровольцев» Андрей Жильцов предложил участие организации в разъяснительной кампании по продвижению вакцинации среди населения. Никитин эту инициативу поддержал.

«В Нижегородской области привиты почти 470 тыс. человек. Мы видим серьёзный рост интереса к вакцинации. Нам важно сохранять положительную динамику, чтобы как можно скорее сформировался коллективный иммунитет. Аргументы должны быть понятны людям», — сказал губернатор.

Как ранее сообщала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков. Около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».

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