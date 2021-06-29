В Удмуртии сообщили об увеличении коечного фонда для пациентов с COVID-19

В Удмуртии с 1 июля увеличат коечный фонд для больных коронавирусом до 1711 мест в связи с ростом заболеваемости.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

На сегодняшний день под ковид-центры полностью перепрофилированы ГКБ №6, ГКБ №2 и Республиканская клиническая инфекционная больница. Также койки выделены в Республиканской детской клинической больнице и родильном доме №5.

152 койки развернут в Завьяловской районной больнице, ещё 100 — в Можгинской больнице, передаёт izhlife.ru.

«Свободный коечный фонд необходим на случай резкого увеличения количества пациентов, нуждающихся в госпитализации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что горбольницу №9 в Севастополе вновь перепрофилируют под госпиталь для пациентов с COVID-19 до конца текущей недели.