В Удмуртии сообщили об увеличении коечного фонда для пациентов с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
На сегодняшний день под ковид-центры полностью перепрофилированы ГКБ №6, ГКБ №2 и Республиканская клиническая инфекционная больница. Также койки выделены в Республиканской детской клинической больнице и родильном доме №5.
152 койки развернут в Завьяловской районной больнице, ещё 100 — в Можгинской больнице, передаёт izhlife.ru.
«Свободный коечный фонд необходим на случай резкого увеличения количества пациентов, нуждающихся в госпитализации», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что горбольницу №9 в Севастополе вновь перепрофилируют под госпиталь для пациентов с COVID-19 до конца текущей недели.