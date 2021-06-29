Два школьника из Москвы получили золотые медали на Европейской олимпиаде по физике

Россию на Европейской олимпиаде по физике среди школьников представляли одиннадцатиклассники из Москвы, Петербурга, Московской и Свердловской областей.

Как передаёт НТВ, всего сборная России завоевала пять медалей — два золота и три серебра. В турнире, проводившемся онлайн, участвовали 219 человек из 46 стран.

Золотые медали по физике получили москвичи Даниил Житов и Тимур Прядилин из школы «Летово», сообщает Life.ru. Бронза досталась Анжелике Бускиной из Московской области, Александру Раскатову из Свердловской области и Даниилу Коблову из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что более 4,2 тыс. учащихся стали победителями и призёрами Московской олимпиады школьников.