Два школьника из Москвы получили золотые медали на Европейской олимпиаде по физике

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Россию на Европейской олимпиаде по физике среди школьников представляли одиннадцатиклассники из Москвы, Петербурга, Московской и Свердловской областей.
Два школьника из Москвы получили золотые медали на Европейской олимпиаде по физике
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как передаёт НТВ, всего сборная России завоевала пять медалей — два золота и три серебра. В турнире, проводившемся онлайн, участвовали 219 человек из 46 стран.

Золотые медали по физике получили москвичи Даниил Житов и Тимур Прядилин из школы «Летово», сообщает Life.ru. Бронза досталась Анжелике Бускиной из Московской области, Александру Раскатову из Свердловской области и Даниилу Коблову из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что более 4,2 тыс. учащихся стали победителями и призёрами Московской олимпиады школьников.

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