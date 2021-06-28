Онищенко назвал отличие первой волны коронавируса от третьей

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, в чём главное отличие первой волны коронавируса от третьей.

«В начале пандемии, в первую волну вакцин не было, сейчас они есть», — пояснил Онищенко в беседе с URA.RU.

По его словам, сегодня Россия имеет на вооружении средства специфической профилактики и более чем годовой опыт борьбы с заболеванием.

Как ранее сообщала газета «Известия», в оперштабе по коронавирусу дали необходимые разъяснения постановления главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников сферы услуг и торговли.