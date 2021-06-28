В Кургане назвали число случаев травмирования детей из-за электросамокатов

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В травмпункт Кургана в мае и июне за медицинской помощью обратились шесть детей после инцидентов во время езды на электросамокатах.
В Кургане назвали число случаев травмирования детей из-за электросамокатов
  • Reuters

Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные департамента здравоохранения Курганской области.

«За период май — июнь 2021 года в травмпункт ГБУ «Курганская детская поликлиника» было шесть обращений по поводу ушибов и ссадин у детей при использовании электросамокатов. Тяжёлых травм не зафиксировано», — говорится в ответе властей.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.

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