В Кургане назвали число случаев травмирования детей из-за электросамокатов

В травмпункт Кургана в мае и июне за медицинской помощью обратились шесть детей после инцидентов во время езды на электросамокатах.

Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные департамента здравоохранения Курганской области.

«За период май — июнь 2021 года в травмпункт ГБУ «Курганская детская поликлиника» было шесть обращений по поводу ушибов и ссадин у детей при использовании электросамокатов. Тяжёлых травм не зафиксировано», — говорится в ответе властей.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.