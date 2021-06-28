В Мурманской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News.
Вакцинация проходит в 20 муниципалитетах.
Как отметил министр, в выходные активно работали выездные бригады в ТРЦ.
«За прошедшие выходные привили 1002 человека, тогда как ранее исчислялись вакцинированные десятками», — добавил Панычев.
Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.