В Мурманской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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В Мурманской области выполнили 33% плана вакцинации от COVID-19 — привиты более 114 тыс. человек, заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.
В Мурманской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

Вакцинация проходит в 20 муниципалитетах.

Как отметил министр, в выходные активно работали выездные бригады в ТРЦ.

«За прошедшие выходные привили 1002 человека, тогда как ранее исчислялись вакцинированные десятками», — добавил Панычев.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

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