В Мурманской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Мурманской области выполнили 33% плана вакцинации от COVID-19 — привиты более 114 тыс. человек, заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News. Вакцинация проходит в 20 муниципалитетах. Как отметил министр, в выходные активно работали выездные бригады в ТРЦ. «За прошедшие выходные привили 1002 человека, тогда как ранее исчислялись вакцинированные десятками», — добавил Панычев. Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.