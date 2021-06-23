В Приморье ввели запрет на работу предприятий общепита в ночное время

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Власти Приморского края ограничивают ночную работу заведений общепита и наполняемость зрительных залов, сообщает правительство региона.
В Приморье ввели запрет на работу предприятий общепита в ночное время
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«С 02:00 до 06:00 необходимо обеспечить обслуживание граждан без посещений ими организаций общественного питания», — передаёт РИА Новости слова зампреда правительства края Дмитрия Маризы.

Исключения составят заведения, расположенные в зданиях международного аэропорта Владивосток, морского и железнодорожных вокзалов.

Отмечается, что число гостей культурных учреждений края не должно превышать 50% от общей вместимости помещения.

Кроме того, власти постановили перевести на удалённую работу треть работников из группы риска.

«Перевести на удалённую работу не менее 30% работников 65 лет и старше, а также граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, заболевания лёгких, эндокринной системы, беременных, людей с признаками коронавируса, а также контактировавших с ними», — добавил Мариза.

Ранее сообщалось, что в Крыму ввели запрет на работу предприятий общепита в ночное время.

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