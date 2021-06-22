В Авиалесоохране рассказали о ликвидации лесных пожаров в России

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 97 лесных пожаров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Авиалесоохрану.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.06.2021 в России ликвидировано 97 лесных пожаров на площади 1111 гектаров», — говорится в сообщении.

Ранее в правительстве Якутии рассказали о ситуации с лесными пожарами в регионе.

Также сообщалось, что более 2,7 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на борьбу с лесными пожарами. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.