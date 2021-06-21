В Красноярском крае завели дело против женщины, поставившей чужого ребёнка на колени

В Красноярском крае завели уголовное дело против женщины, поставившей чужого ребёнка на колени.

Об этом сообщает НТВ.

13 июня в дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Красноярское» поступила информация от матери девятилетнего мальчика, что неизвестная нанесла её несовершеннолетнему сыну телесные повреждения.

Инспекция по делам несовершеннолетних установила личность женщины, а также свидетелей инцидента.

18 июня в полицию поступило сообщение, что эта же женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла телесные повреждения 12-летней девочке.

Полиция также выяснила, что жительница Красноярска ранее привлекалась к административной ответственности по статьям о побоях и неисполнении родительских обязанностей.

Против женщины возбудили уголовные дела. Ведётся дознание. «Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» изъяли из семьи 35-летней женщины детей, находящихся в социально опасном положении», — говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МВД России.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело в отношении отца, подозреваемого в истязании детей.