В Сургуте отменяют выпускные у школьников из-за COVID-19

Выпускные вечера для школьников Сургута отменяются в связи с новым постановлением главы региона, согласно которому ограничивается проведение массовых мероприятий при участии более 20 человек. Соответствующее решение было принято из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Департамента образования городской администрации Ирину Замятину.

«Понимаем, что сегодня в выпускных классах как минимум по 25 человек. Сегодня уже от УМВД пришло письмо о том, что все массовые мероприятия численностью более 20 человек должны быть нивелированы... Ряд образовательных учреждений планировали выпускные вечера, будет дана установка, будем говорить о запрете на их проведение», — заявила она.

По словам Замятиной, с учётом обстоятельств в Департаменте образования будут рассматривать ситуацию с каждым выпускным классом в индивидуальном порядке.

Ранее из-за усложнившейся обстановки с коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе вернули ряд ограничений.

В соответствии с постановлением властей региона пожилые люди в возрасте от 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями будут обязаны соблюдать режим самоизоляции. Работающие россияне должны быть переведены на дистанционный режим.