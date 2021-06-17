В Сургуте отменяют выпускные у школьников из-за COVID-19

Короткая ссылка
Выпускные вечера для школьников Сургута отменяются в связи с новым постановлением главы региона, согласно которому ограничивается проведение массовых мероприятий при участии более 20 человек. Соответствующее решение было принято из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Департамента образования городской администрации Ирину Замятину.

«Понимаем, что сегодня в выпускных классах как минимум по 25 человек. Сегодня уже от УМВД пришло письмо о том, что все массовые мероприятия численностью более 20 человек должны быть нивелированы... Ряд образовательных учреждений планировали выпускные вечера, будет дана установка, будем говорить о запрете на их проведение», — заявила она.

По словам Замятиной, с учётом обстоятельств в Департаменте образования будут рассматривать ситуацию с каждым выпускным классом в индивидуальном порядке. 

Ранее из-за усложнившейся обстановки с коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе вернули ряд ограничений.

В соответствии с постановлением властей региона пожилые люди в возрасте от 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями будут обязаны соблюдать режим самоизоляции. Работающие россияне должны быть переведены на дистанционный режим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить