Власти Москвы заявили об увеличении числа проверок по коронавирусу
«Сейчас три дня выходных, проверки в Москве, их количество будет увеличено. Напомню, что высокие штрафные санкции к тем, кто меры не выполняет. Мы планируем достаточно большое количество предприятий проверить, в том числе и летние веранды», — приводит РИА Новости его слова.
Немерюк отметил, что ряд заведений уже были закрыты из-за несоблюдения дистанции между посетителями.
«К примеру, одна летняя веранда уже была исключена из дислокации. Поэтому призываю всех соблюдать нормы», — добавил чиновник.
Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявили 5853 новых случая заболевания коронавирусом.