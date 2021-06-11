Власти Москвы заявили об увеличении числа проверок по коронавирусу

Власти Москвы намерены увеличить число проверок соблюдения мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Сейчас три дня выходных, проверки в Москве, их количество будет увеличено. Напомню, что высокие штрафные санкции к тем, кто меры не выполняет. Мы планируем достаточно большое количество предприятий проверить, в том числе и летние веранды», — приводит РИА Новости его слова.

Немерюк отметил, что ряд заведений уже были закрыты из-за несоблюдения дистанции между посетителями.

«К примеру, одна летняя веранда уже была исключена из дислокации. Поэтому призываю всех соблюдать нормы», — добавил чиновник.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявили 5853 новых случая заболевания коронавирусом.