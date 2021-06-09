Трутнев рассказал о планах строительства арктических станций «Снежинка»

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Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение построить две международные арктические станции «Снежинка»: в ЯНАО и Мурманской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Юрия Трутнева.

«Мы рассматривали вопросы, связанные со строительством станций «Снежинка» для образования и для науки. Приняли решение попробовать такие станции построить на территории Ямало-Ненецкого округа и на территории Мурманской области», — заявил Трутнев.

Он добавил, что «такую позицию будет отрабатывать Министерство науки и образования вместе с руководством регионов».

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН рассказал о перспективах развития Арктики.

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