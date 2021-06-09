Трутнев рассказал о планах строительства арктических станций «Снежинка»
«Мы рассматривали вопросы, связанные со строительством станций «Снежинка» для образования и для науки. Приняли решение попробовать такие станции построить на территории Ямало-Ненецкого округа и на территории Мурманской области», — заявил Трутнев.
Он добавил, что «такую позицию будет отрабатывать Министерство науки и образования вместе с руководством регионов».
Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН рассказал о перспективах развития Арктики.