В Подмосковье ввели в эксплуатацию 11 новых объектов

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В Московской области ввели в эксплуатацию 11 новых объектов.
В Подмосковье ввели в эксплуатацию 11 новых объектов
  • © Минжилполитика МО

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минжилполитики.

Речь идёт о четырёх жилых домах и семи нежилых зданиях.

«Министерство жилищной политики за прошлую рабочую неделю ввело в эксплуатацию три дома на 829 квартир в Нахабине и дом на 294 квартиры в городском округе Балашиха», — отметила глава ведомства Инна Федотова.

Также введены в эксплуатацию школа в Балашихе, производственно-складской комплекс в Раменском округе и склад в Богородском округе.

Ранее риелтор Алексей Силантьев в беседе с ФАН дал советы по безопасной покупке квартиры.

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