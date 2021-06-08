В Подмосковье ввели в эксплуатацию 11 новых объектов
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минжилполитики.
Речь идёт о четырёх жилых домах и семи нежилых зданиях.
«Министерство жилищной политики за прошлую рабочую неделю ввело в эксплуатацию три дома на 829 квартир в Нахабине и дом на 294 квартиры в городском округе Балашиха», — отметила глава ведомства Инна Федотова.
Также введены в эксплуатацию школа в Балашихе, производственно-складской комплекс в Раменском округе и склад в Богородском округе.
Ранее риелтор Алексей Силантьев в беседе с ФАН дал советы по безопасной покупке квартиры.