В МВД заявили, что двое подростков в Волжском стреляли друг в друга

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Двое подростков, о нападении на которых у школы в Волжском Волгоградской области сообщалось ранее, намеренно стреляли друг в друга из пневматической винтовки и снимали свои действия на камеру телефона, сообщили в региональном главке МВД России.
В МВД заявили, что двое подростков в Волжском стреляли друг в друга
  • РИА Новости

«Травмы — ранения голени и предплечья — получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведённых ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Утром 8 июня в полицию поступило сообщение о том, что мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия по двум подросткам у школы в городе Волжском и скрылся.

Прокуратура начала проверку по факту стрельбы по подросткам в Волжском.

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