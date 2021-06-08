Росприроднадзор намерен требовать увеличения штрафов за ущерб экологии
«Я не вижу проблем в увеличении штрафов. Не нарушайте! Я вижу проблему в отсутствии диалога. Но я не вижу проблему в увеличении штрафов. Они будут, и мы будем на этом настаивать», — сказала она в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экологического форума (ПМЭФ).
Радионова отметила, что и методика определения ущерба экологии будет меняться.
«Я надеюсь, что штрафы будут увеличены, а методика по ущербам будет трансформироваться. Она будет прозрачна и однозначна для всех», — заявила она.
Ранее стало известно, что предварительный ущерб от разлива нефтепродуктов в акватории Чёрного моря в Туапсе оценивается в 70 млн рублей.