Росприроднадзор намерен требовать увеличения штрафов за ущерб экологии

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что ведомство будет требовать увеличения штрафов за причинение ущерба окружающей среде, а также планирует усовершенствовать методику определения вреда.

«Я не вижу проблем в увеличении штрафов. Не нарушайте! Я вижу проблему в отсутствии диалога. Но я не вижу проблему в увеличении штрафов. Они будут, и мы будем на этом настаивать», — сказала она в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экологического форума (ПМЭФ).

Радионова отметила, что и методика определения ущерба экологии будет меняться.

«Я надеюсь, что штрафы будут увеличены, а методика по ущербам будет трансформироваться. Она будет прозрачна и однозначна для всех», — заявила она.

Ранее стало известно, что предварительный ущерб от разлива нефтепродуктов в акватории Чёрного моря в Туапсе оценивается в 70 млн рублей.

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