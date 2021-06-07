В оргкомитете ПМЭФ-2021 высоко оценили профессионализм волонтёров

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Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков оценил профессионализм волонтёров, принимавших участие в работе мероприятия.
В оргкомитете ПМЭФ-2021 высоко оценили профессионализм волонтёров
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

«Участники, организаторы, представители СМИ высоко оценили уровень подготовки волонтёров, их отзывчивость и искреннее желание помочь в решении любых возникающих проблем. На этом форуме чаще, чем обычно, поступали благодарности волонтёрам за ответственный подход к работе. Тем, кто наиболее ярко проявил себя и заинтересован в развитии карьеры в области организации конгрессно-выставочных мероприятий, будет предложено пройти стажировку в фонде «Росконгресс», — отметил Кобяков.

В работе ПМЭФ были задействованы 880 волонтёров, из них около 600 человек работали в КВЦ «Экспофорум», остальные были задействованы на удалённых объектах — в пунктах аккредитации, отелях, аэропорту Пулково и на Московском вокзале.

Как ранее сообщала НСН, представители культуры, политики и бизнеса провели экскурсии по Санкт-Петербургу в рамках ПМЭФ-2021.

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