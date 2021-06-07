В Оренбургской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Оренбургской области зарегистрировали 68 случаев коронавируса. Выздоровели при этом 94 пациента.
В Оренбургской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 44 737 жителей, выписаны из медучреждений 41 262 человека.

В свою очередь, в Татарстане за последние 24 часа выявили 30 случаев COVID-19, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в республике при этом составило 21 696, выздоровевших — 18 685 жителей.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

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