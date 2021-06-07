В Омской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
Как уточняется, за сутки специалисты выписали из медучреждений 21 пациента. Всего с начала пандемии в области выздоровели 40 795 человек.
Также стало известно, что в Тверской области выявили 77 случаев COVID-19 за сутки. Выписаны из больниц при этом 80 человек, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число заболевших в области достигло 42 676, выздоровевших — 40 001.
Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.