В Омской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Омской области зарегистрировали 65 случаев коронавируса. В целом с начала пандемии коронавирусом заболели 47 960 жителей региона.
В Омской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Как уточняется, за сутки специалисты выписали из медучреждений 21 пациента. Всего с начала пандемии в области выздоровели 40 795 человек.

Также стало известно, что в Тверской области выявили 77 случаев COVID-19 за сутки. Выписаны из больниц при этом 80 человек, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в области достигло 42 676, выздоровевших — 40 001.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

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