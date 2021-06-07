В Нижегородской области выявили 158 случаев коронавируса за сутки

За сутки в Нижегородской области зарегистрировали 158 случаев коронавируса.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших в области достигло 119 200. Выздоровели при этом 113 339 пациентов, в том числе 116 — за минувшие 24 часа.

В свою очередь, в Санкт-Петербурге провели 17 188 тестов на COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Единая региональная информационно-справочная служба приняла 5638 обращений, связанных с темой коронавируса.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.