На Ставрополье выявили 50 случаев коронавируса за сутки

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Специалисты в Ставропольском крае за сутки зарегистрировали 50 случаев заболевания коронавирусом, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
На Ставрополье выявили 50 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом пишет newstracker.ru.

В то же время 27 человек вылечились за минувшие 24 часа, четыре пациента скончались.

В целом с начала пандемии на Ставрополье зарегистрировали 55 248 случаев COVID-19, вылечились при этом 52 318 пациентов, а скончались 1546 человек.

В лабораториях Ставрополья провели более 1,8 млн исследований на коронавирус.

Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.

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