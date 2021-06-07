Путин 8 июня проведёт встречу с представителями социальных организаций

Российский лидер Владимир Путин 8 июня проведёт встречу в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«8 июня, в День социального работника, Владимир Путин в режиме видеоконференции проведёт встречу с представителями социальных организаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «во встрече примут участие социальные работники государственных и некоммерческих организаций, оказывающие помощь инвалидам, людям старшего возраста, сотрудники медицинских и реабилитационных центров, а также волонтёры из 14 регионов страны от Калининграда до Камчатского края».

Ранее сообщалось, что Путин поручил внести изменения в нормативные акты для устранения барьеров при получении гражданами социальных услуг.