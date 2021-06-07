Путин 8 июня проведёт встречу с представителями социальных организаций

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин 8 июня проведёт встречу в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Путин 8 июня проведёт встречу с представителями социальных организаций
  • РИА Новости

«8 июня, в День социального работника, Владимир Путин в режиме видеоконференции проведёт встречу с представителями социальных организаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «во встрече примут участие социальные работники государственных и некоммерческих организаций, оказывающие помощь инвалидам, людям старшего возраста, сотрудники медицинских и реабилитационных центров, а также волонтёры из 14 регионов страны от Калининграда до Камчатского края».

Ранее сообщалось, что Путин поручил внести изменения в нормативные акты для устранения барьеров при получении гражданами социальных услуг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить