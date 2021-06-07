В Кировской области отметили рост числа случаев COVID-19

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В Кировской области по состоянию на 7 июня было выявлено 69 случаев COVID-19. Неделей ранее, 1 июня, специалисты зафиксировали 51 случай заболевания.
В Кировской области отметили рост числа случаев COVID-19

    Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на данные оперштаба области.

    В связи с увеличением числа госпитализированных в регионе дополнительно развернули 131 койку для пациентов с коронавирусом.

    На лечении в стационарах области — 1224 человека, из них в реанимации — 60 человек, восемь пациентов находятся в особо тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

    Число амбулаторных больных — 1911.

    В свою очередь, 254 человека были выписаны из медучреждений после выздоровления.

    Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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