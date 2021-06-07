В Москве рассказали об уходе за городскими водоёмами
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Летом специалисты занимаются очисткой поверхности воды, а также следят за водной растительностью и травой, за состоянием прилегающих к водоёмам территорий.
Во время холодов, когда поверхность воды покрывается льдом, специалисты «Мосводостока» занимаются аэрацией водоёмов. Этот процесс необходим для обитающих в нём рыб, так как под толщей льда им не хватает воздуха.
В целом на контроле ведомства находится порядка 250 водоёмов.
Ранее сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов в беседе с Nation News рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.