В Москве рассказали об уходе за городскими водоёмами

Короткая ссылка
Ежегодно во время очистки столичных водоёмов сотрудники «Мосводостока» собирают с поверхности воды порядка 350 тонн мусора.
В Москве рассказали об уходе за городскими водоёмами
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Летом специалисты занимаются очисткой поверхности воды, а также следят за водной растительностью и травой, за состоянием прилегающих к водоёмам территорий.

Во время холодов, когда поверхность воды покрывается льдом, специалисты «Мосводостока» занимаются аэрацией водоёмов. Этот процесс необходим для обитающих в нём рыб, так как под толщей льда им не хватает воздуха.

В целом на контроле ведомства находится порядка 250 водоёмов.

Ранее сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов в беседе с Nation News рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить