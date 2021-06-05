В Солнечногорске следователи устанавливают причины отравления 15 человек

В городском округе Солнечногорск следователи устанавливают причины отравления 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

«5 июня 2021 года в посёлке Красный Воин городского округа Солнечногорск за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 15 человек, 12 из которых подростки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «по данному факту следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что прокуратура Красноярского края начала проверку по факту массового отравления детей в школьном лагере Красноярска.