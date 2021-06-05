В Туве задержан водитель перевернувшегося грузовика

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Водитель грузовика, перевернувшегося в Туве, задержан. Об этом сообщили в МВД республики.
В Туве задержан водитель перевернувшегося грузовика
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«38-летний житель Чаа-Хольского района, находившийся за рулём грузового транспортного средства и допустивший его опрокидывание... разыскан и задержан оперуполномоченными сотрудниками уголовного розыска МВД Тувы на одной из чабанских стоянок», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Водителя доставят в межмуниципальный отдел МВД России «Улуг-Хемский».

Как сообщалось ранее, при опрокидывании грузового автомобиля с пассажирами в Туве пострадал 21 человек, в том числе пятеро детей.

Шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

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