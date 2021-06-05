Медведев рассказал о ликвидации несанкционированных свалок

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на стратегической сессии партии «Экология» рассказал о ликвидации несанкционированных свалок.

«Ликвидировано значительное количество несанкционированных свалок в границах городов», — цитирует РИА Новости Медведева.

Он добавил, что «эта работа должна быть продолжена, потому что здесь ещё не всё благополучно, она требует масштабной деятельности».

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Министерства природных ресурсов России Александр Козлов обсудили ликвидацию свалок и рекультивацию полигона «Красный Бор».