Медведев рассказал о ликвидации несанкционированных свалок

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Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на стратегической сессии партии «Экология» рассказал о ликвидации несанкционированных свалок.
Медведев рассказал о ликвидации несанкционированных свалок
  • РИА Новости

«Ликвидировано значительное количество несанкционированных свалок в границах городов», — цитирует РИА Новости Медведева.

Он добавил, что «эта работа должна быть продолжена, потому что здесь ещё не всё благополучно, она требует масштабной деятельности».

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Министерства природных ресурсов России Александр Козлов обсудили ликвидацию свалок и рекультивацию полигона «Красный Бор».

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