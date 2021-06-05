Российский инвестфорум в Сочи состоится 17—18 февраля 2022 года

Российский инвестиционный форум в Сочи состоится 17—18 февраля 2022 года, сообщил на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) советник президента России Антон Кобяков.

«Хотел бы отдельно обратить внимание о решении провести Сочинский форум. Он называется Российский инвестиционный форум в Сочи. Мы его запланировали на 17—18 февраля 2022 года», — цитирует его РИА Новости.

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась сообщил, что Российский инвестиционный форум планируется провести в Сочи в феврале 2022 года при условии стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки.

В феврале 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил перенести проведение Российского инвестиционного форума в Сочи в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.