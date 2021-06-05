Четыре человека пострадали в результате пожара в квартире в Петербурге

При пожаре в квартире жилого дома на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека, трое из которых были спасены с балкона горящей квартиры. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС России.

«Пострадали четыре человека: мужчина получил ожоги и доставляется в больницу, 26-летняя женщина и два ребёнка — мальчики в возрасте трёх и пяти лет — получили лёгкое отравление угарным газом, решается вопрос об их госпитализации», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, возгорание возникло около 12:20 мск и уже ликвидировано.

В МЧС добавили, что были проведены работы по спасению женщины и двоих детей, которые находились на балконе и оказались отрезанными от выхода.

Ранее сообщалось, что житель города Советска Калининградской области Александр Степанов спас двоих детей, которые находились в квартире, где произошёл пожар.