Четыре человека пострадали в результате пожара в квартире в Петербурге
- РИА Новости
«Пострадали четыре человека: мужчина получил ожоги и доставляется в больницу, 26-летняя женщина и два ребёнка — мальчики в возрасте трёх и пяти лет — получили лёгкое отравление угарным газом, решается вопрос об их госпитализации», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, возгорание возникло около 12:20 мск и уже ликвидировано.
В МЧС добавили, что были проведены работы по спасению женщины и двоих детей, которые находились на балконе и оказались отрезанными от выхода.
Ранее сообщалось, что житель города Советска Калининградской области Александр Степанов спас двоих детей, которые находились в квартире, где произошёл пожар.