Силуанов выразил мнение о решении Moody's по рейтингу России

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Министр финансов России Антон Силуанов оценил решение международного рейтингового агентства Moody's по сохранению рейтинга России.
Силуанов выразил мнение о решении Moody's по рейтингу России
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Решение агентства Moody's о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России (...) можно рассматривать как сложившийся консенсус во мнении рейтинговых агентств «большой тройки» об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий коронакризиса, — цитирует заявление Силуанова РИА Новости.

Он также добавил, что с начала 2020 года лишь несколько государств «большой двадцатки», включая Россию, смогли миновать понижение кредитных рейтингов и снижение прогнозов по ним.

Ранее Moody's подтвердило рейтинг России на уровне Ваа3.

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