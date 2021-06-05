Силуанов выразил мнение о решении Moody's по рейтингу России
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Решение агентства Moody's о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России (...) можно рассматривать как сложившийся консенсус во мнении рейтинговых агентств «большой тройки» об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий коронакризиса, — цитирует заявление Силуанова РИА Новости.
Он также добавил, что с начала 2020 года лишь несколько государств «большой двадцатки», включая Россию, смогли миновать понижение кредитных рейтингов и снижение прогнозов по ним.
Ранее Moody's подтвердило рейтинг России на уровне Ваа3.