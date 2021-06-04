Власти Татарстана рассказали подробности о вакцинации у станций метро
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Об этом сообщает inkazan.ru.
В столице республики прививку от коронавируса, помимо медучреждений, делают в торговых центрах и у станций метро. В ТЦ можно поставить только первый укол. Как отметил Жаворонков, у станций доступны оба компонента вакцины «Спутник V».
По словам чиновника, если в какие-то дни прививочные пункты у метро не работают, то граждан, которые должны прийти на второй этап, заранее об этом оповестят.
Как ожидается, пункты у станций будут открыты в течение месяца.
Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.